THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı'nda radar anten direğine temas etti
THY'nin İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadının yer radar anten direğine temas etmesi sonucu hafif yaralanan bir yolcu dışında 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirildi.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
Üstün, "TK2430" sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren "TC-LKD" tescilli "Boeing 777" tipi uçağın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı esnada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiğini duyurdu.
Üstün, "Uçağımızdaki 267 yolcumuz, güvenli şekilde tahliye edilmiş olup hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.
Üstün, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.