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Türk Hava Yolları'nın Taipei Uçuşunda Türbülans: 6 Yaralı

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, inişe yakın bir zamanda türbülansa girdi. Bu olay sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. Uçuş güvenliği açısından türbülans, sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, yolcular üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir. Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Taipei seferini yapan uçağın Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süra kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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