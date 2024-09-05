Türk Hava Yolları'nın Taipei Uçuşunda Türbülans: 6 Yaralı
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, inişe yakın bir zamanda türbülansa girdi. Bu olay sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. Uçuş güvenliği açısından türbülans, sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, yolcular üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir. Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Taipei seferini yapan uçağın Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süra kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı.
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THY'nin İstanbul-Taipei seferini yapan uçak inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı