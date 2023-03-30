Üye Girişi
Haberi Paylaş
THY uçağı, taşkınlık çıkaran alkollü yolcu nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı

THY uçağı, taşkınlık çıkaran alkollü yolcu nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı

Güncel Haberler

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, 345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.

Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.

Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.

THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Singapur India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title