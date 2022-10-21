THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti Güncel Haberler Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Bogota seferini yapan uçakta rahatsızlanan 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcu hayatını kaybetti. Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Bogota seferini yapan uçakta rahatsızlanan 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek üzere dün saat 10.10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'nin TK801 sefer sayılı tarifeli uçağı Atlas Okyanusu üzerinde seyir halindeyken yolculardan biri rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapıldı. 282 yolcusu bulunan uçağın pilotu, İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazenin havalimanı sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından THY uçağı, Bogota seferini tamamlamak için yeniden havalandı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Kolombiya İstanbul Güncel Haberler

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