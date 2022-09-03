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THY'den ikramiye müjdesi

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THY'den ikramiye müjdesi

Türk Hava Yolları, (THY) operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye desteği verecek.

Türk Hava Yolları, (THY) operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye desteği verecek.

Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kar açıklayan THY'den yardımcı destek personeline ikramiye dağıtılacağı açıklandı. THY'nin operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin lira ikramiye verilecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Eylül Güncel Haberler

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