Haberler

THY'den İngiltere seferleri için yolcularına uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.

THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama

Seyhan Soylu tutuklandı
Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

Yaz bitti, sürprizleri bitmedi! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var

994 liraya ev veriyorlar! Tek bir şartı var
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var