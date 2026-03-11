Alman şarkıcı Thomas Anders İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Alman şarkıcı Thomas Anders, 15 Ağustos'ta Ora Arena'da konser verecek.

Sanatçı " You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" ve "Atlantis Is Calling" (S.O.S. for Love) gibi eserlerin de yer aldığı repertuvarı müzikseverler için seslendirecek.

Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin önemli isimlerinden biri olan Anders, 1980'li yıllarda Dieter Bohlen'in de yer aldığı Modern Talking grubunun unutulmaz sesi olarak tanınıyor.