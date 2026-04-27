THK Eskişehir Şube Başkanı Çalışkan, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek, kurumun geçmişten bugüne havacılık alanındaki rolünü anlattı.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Çalışkan, Türk Hava Kurumu'nun 1925 yılındaki kuruluşundan itibaren Türkiye'de havacılık bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kurumun gençleri havacılığa teşvik etme, ulusal havacılık kapasitesini artırma ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırma yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirten Çalışkan, geçmişten bugüne gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çalışkan, günümüzde THK bünyesinde sürdürülen eğitim programları, sportif havacılık faaliyetleri ve gençlere sunulan kariyer imkanlarına dikkati çekerek, Eskişehir'in bu alanda önemli avantaja sahip olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere havacılık sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi veren Çalışkan, gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte THK Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci yer aldı.