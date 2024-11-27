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Theremin: Temassız Müzik Alanının Yenilikçisi Peter Theremin ile Röportaj

Theremin: Temassız Müzik Alanının Yenilikçisi Peter Theremin ile Röportaj
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Dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden biri olan Theremin, Rus fizikçi Lev Theremin tarafından 1919'da icat edildi. Peter Theremin, dedesinin icadı ve Türkiye'deki deneyimlerini paylaştı.

Rus fizikçi Lev Theremin'in 1919'da icat ettiği ve mucidinin soyadıyla bilinen "Theremin", dünyanın en eski elektronik müzik aletlerinden birisi olması ve müzisyenlerin temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalabilmesiyle dikkati çekiyor.

Rus müzisyen Peter Theremin, 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve dünyadaki "ilk ve tek temassız" müzik enstrümanı olarak bilinen "Theremin"e ilişkin Anadolu Ajansına (AA) konuştu.

Theremin, elektronik müzik aletinin 100 yıldan fazla bir süre önce o dönemki ismi Leningrad olan St. Petersburg'da, fizikçi, müzisyen ve akustik uzmanı olan dedesi tarafından icat edildiğini ve şu an dünyanın her yerinde bulunabildiğini söyledi.

Dedesinin icadı enstrümanın, dünyadaki "tek temassız" elektro müzik enstrümanı olduğunun altını çizen Theremin, "(Bu icat) Dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan enstrümandır." dedi.

Peter Theremin, müzik aletinin çalışma yöntemine ilişkin, "Theremin, görünmez elektromanyetik alanların parametrelerini değiştirerek ve bu parametrelere müdahale ederek çalınır. (Müzisyenin) Bir eli perdeyi ayarlarken, diğer eli sesin yüksekliğini düzenler. Böylece müzisyen ile ses arasında hiçbir engel olmaz." bilgisini paylaştı.

Türkiye ziyareti ve izlenimleri

Türkiye'de sadece iki gün geçirmesine rağmen bunun "inanılmaz" bir deneyim olduğunu anlatan Theremin, ülkenin harika müzelere sahip olduğuna dikkati çekti.

Theremin, Şanlıurfa'da farklı yerleri ziyaret etme imkanı da bulduklarını belirterek, Şanlıurfa'nın ilham verici bir yer olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa ve Türk müziğinin özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Theremin, burada bazı besteler ve şarkılar hazırladıklarını söyledi.

Theremin, ilk defa tattığı Türkiye'deki lezzetlerin kendisi için alışılmışın dışında olduğunu dile getirerek, Türk mutfağını çok sevdiğini ve özleyeceğini sözlerine ekledi.

Röportajın ardından Peter Theremin, AA muhabirleri için "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli Türk eserini Teremin ve piyano eşliğinde çaldı.

Müzik aleti önemli kişilerin ilgisini çekti

St. Petersburg'da 1919'da icat ettiği ve kendi soyadıyla anılan enstrümanla dikkatleri üzerine çeken Lev Theremin, 1921'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Albert Einstein'ın dahi dikkatini çekti. Theremin, icadını 1927'de Einstein'a tanıttı.

Theremin, o dönemde bütün ülkede performanslarını sahnelerken, 1927'de Avrupa ve ABD'ye gitti. Theremin, Paris, Londra ve New York gibi şehirlerde sahne aldı.

Bu dönemde ABD şirketi "RCA Victor Company" de, müzik aletinin üretimine başladı. Theremin enstrümanı, etkileyici ve ilginç sesiyle bilim kurgu, korku, gerilim türündeki filmlerinde de faydalanıldı.

Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in de Theremin'e ilgi gösterirken, enstrümanda Mihail Glinka'nın "Lark" şarkısını çalmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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