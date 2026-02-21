Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve Birlik Vakfı iftar programı İstanbul'da düzenlendi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve Birlik Vakfı'nın geleneksel iftar programı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Birlik Vakfı'nın Çemberlitaş'taki genel merkezinde düzenlenen iftar programına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Kahraman, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TGTV üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.