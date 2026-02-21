Haberler

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve Birlik Vakfı iftar programı İstanbul'da düzenlendi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve Birlik Vakfı iftar programı İstanbul'da düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve Birlik Vakfı'nın düzenlediği iftar programı, İstanbul'da önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve Birlik Vakfı'nın geleneksel iftar programı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Birlik Vakfı'nın Çemberlitaş'taki genel merkezinde düzenlenen iftar programına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Kahraman, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TGTV üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

4 milyon dolar dolandırıldı
Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık
Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi

Şike soruşturması kapsamında 13 takım küme düşebilir
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı