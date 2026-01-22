Haberler

Tgc: "Basın Kartı Sahiplerinin Yeşil Pasaport Kapsamına Alınması Basın Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Anlamına Gelecektir"

Güncelleme:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini talep eden bir yasa teklifi hazırlanmasını istedi. TGC, bu uygulamanın basın özgürlüğünü güçlendireceğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazetecilere yeşil pasaport verilmesini öngören bir yasa teklifinin hazırlanmasını talep ederek, "Türkiye'de de aktif olarak gazetecilik yapan, belirli mesleki kıdeme sahip basın kartı sahiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınması; kişisel bir ayrıcalık değil, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

TGC, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini özgür, hızlı ve etkin biçimde yürütebilmeleri amacıyla basın kartı sahibi gazetecilere hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.

"Basın özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biridir"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gazetecilik, yalnızca bir meslek değil; doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlayan kamusal bir görevdir. Günümüzde gazeteciler; uluslararası toplantıları, krizleri, savaşları, göç hareketlerini, iklim felaketlerini ve diplomatik gelişmeleri yerinde izlemek zorundadır. Ancak vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve belirsizlikler, haberin zamanında yapılmasını engellemekte, kamuoyunun bilgiye erişim hakkını zedelemektedir. Birçok demokratik ülkede basın mensuplarına, kamu yararına yönelik görevleri dikkate alınarak seyahat kolaylığı sağlanmaktadır. Türkiye'de de aktif olarak gazetecilik yapan, belirli mesleki kıdeme sahip basın kartı sahiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınması; kişisel bir ayrıcalık değil, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi anlamına gelecektir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, ilgili pasaport mevzuatında değişiklik yapılarak gazetecilere yeşil pasaport verilmesini öngören bir yasa teklifinin hazırlanmasını talep ediyoruz. Daha önce defalarca TBMM'deki partilere, İletişim Başkanlığı'na ilettiğimiz bu talebimizin olumlu sonuçlanmasının Türkiye'de gazeteciliğin uluslararası alandaki etkinliğini artıracağına ve ülkemizin dünyaya açılan yüzüne katkı sunacağına inanıyoruz. Basın özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Bu yönde atılacak her adım, toplumun tamamının yararınadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
