Üye Girişi
Haberler

TGC'den yerel seçimler öncesi açıklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yerel seçimler öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Yerel seçimlerin demokrasi şenliği ortamında geçmesinin önemine işaret edilen açıklamada "Meslektaşlarımız seçim sonuçlarını şeffaf bir ortamda aktarabilmeli, gazetecilere sözlü, fiziksel engelleme olmamalı. İnternet kesintisi için önlem alınmalı" denildi. TGC açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"İNTERNET KESİNTİSİ OLMAMASI İÇİN ALT YAPIDAKİ SORUNLARIN ÖNCEDEN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Yurttaşların demokrasi için iradelerini ortaya koyacakları seçimde gazetecilerin görevlerini rahatça yapabilmeleri kamuoyu yararı açısından büyük önem taşıyor. Öncelikle internet kesintisi olmaması için alt yapıdaki sorunların önceden çözülmesini bekliyoruz.

Yaygın ve yerel medyada görev yapan meslektaşlarımız seçim sonuçlarını aktarırken can ve çalışma güvenlikleri sağlanmalı, sözlü ve fiziksel müdahale olması engellenmelidir. Farklı siyasi görüşten medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, seçim sonuçlarına şeffaf bir biçimde ulaşabilmelidir. Meslektaşlarımızdan basın kartı istenmesi ya da akreditasyon uygulanmasıyla seçimin izlenmesinin engellenmesinin suç olduğu unutulmamalıdır. Gazeteciler çalıştıkları kurumların kimlik kartları, ya da üyesi oldukları meslek örgütlerinin kartlarıyla seçimi izleyebilmelidir.

Seçim sonuçlarını aktaran kurumların yayın akışında kesinti olmaması için tüm önlemlerin alınmasını beklediğimiz yerel seçimlerin demokrasi şenliği ortamında geçmesini diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Medya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title