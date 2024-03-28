TGC'den yerel seçimler öncesi açıklama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yerel seçimler öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Yerel seçimlerin demokrasi şenliği ortamında geçmesinin önemine işaret edilen açıklamada "Meslektaşlarımız seçim sonuçlarını şeffaf bir ortamda aktarabilmeli, gazetecilere sözlü, fiziksel engelleme olmamalı. İnternet kesintisi için önlem alınmalı" denildi. TGC açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"İNTERNET KESİNTİSİ OLMAMASI İÇİN ALT YAPIDAKİ SORUNLARIN ÖNCEDEN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Yurttaşların demokrasi için iradelerini ortaya koyacakları seçimde gazetecilerin görevlerini rahatça yapabilmeleri kamuoyu yararı açısından büyük önem taşıyor. Öncelikle internet kesintisi olmaması için alt yapıdaki sorunların önceden çözülmesini bekliyoruz.

Yaygın ve yerel medyada görev yapan meslektaşlarımız seçim sonuçlarını aktarırken can ve çalışma güvenlikleri sağlanmalı, sözlü ve fiziksel müdahale olması engellenmelidir. Farklı siyasi görüşten medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, seçim sonuçlarına şeffaf bir biçimde ulaşabilmelidir. Meslektaşlarımızdan basın kartı istenmesi ya da akreditasyon uygulanmasıyla seçimin izlenmesinin engellenmesinin suç olduğu unutulmamalıdır. Gazeteciler çalıştıkları kurumların kimlik kartları, ya da üyesi oldukları meslek örgütlerinin kartlarıyla seçimi izleyebilmelidir.

Seçim sonuçlarını aktaran kurumların yayın akışında kesinti olmaması için tüm önlemlerin alınmasını beklediğimiz yerel seçimlerin demokrasi şenliği ortamında geçmesini diliyoruz."