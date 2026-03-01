Haberler

Tgc: Meslektaşlarımızın İfadelerinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakılmalarını İstiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve diğer gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılmalarını talep etti.

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile iki gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin "Gazetecilik, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan anayasal bir faaliyettir. Meslektaşlarımızın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmalarını istiyoruz" açıklamasını yayınladı.

TGC, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü saatlerde İncirlik Hava Üssü'nden yapılan canlı yayın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ile muhabiri Sergen Ölçer'in serbest bırakılması için açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü saatlerde İncirlik Hava Üssü'nden yapılan canlı yayın sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde uygulanan gözaltı tedbirinin, hukuk devleti ilkeleri ve ölçülülük esasları gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. ANKA Haber Ajansı da yayınla ilgili gerekli tasarrufu yaparak canlı yayını sonlandırmış ve kamuoyuna açıklamada bulunmuştur. Söz konusu canlı yayın sırasında herhangi bir askeri sırrın ifşa edilmediği görülmektedir. Meslektaşımız Kenan Şener'in Ankara'da ifade verebilecek durumda olmasına karşın gözaltı tedbiri uygulanarak Adana'ya götürülmesi gazeteciliğin suç olarak görülmesi anlayışının sonucu olduğu ortadadır. Gazetecilik, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan anayasal bir faaliyettir. Meslektaşlarımızın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmalarını istiyoruz. Haksız gözaltı ve tutuklamalara karşı meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler
Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Taraftarın gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor