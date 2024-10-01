TGC'den Bahçeli'ye Tepki: Gazetecileri Tehdit Etmek Değil, Koruma Görevi Var

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş suikastıyla ilgili Halk TV'de program yapan gazetecilere yönelik, "Ayağınızı denk alın" sözleri nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, "Siyasetçilerin görevi gazetecileri tehdit değil, can güvenliklerinin sağlanmasıdır" denildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili gazetecileri hedef alan açıklamaları basın örgütlerinin tepkisine yol açtı. TGC açıklamasında, "Siyasetçilerin görevi gazetecileri tehdit değil, can güvenliklerinin sağlanmasıdır" denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre 'Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Türkiye'de siyasetçiler tarafından hedef gösterildikleri için 67 gazeteci öldürülmüştür. Ayrıca ülkemizde gazeteciler her gün hedef gösterilmekte, saldırıya uğramakta ve saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Bunun bir örneği de Sinan Ateş cinayetidir. Bu cinayetle ilgili haber yapan meslektaşlarımız sık sık siyasetçiler tarafından tehdit edilmektedir.

"Gazetecileri tehdit ederek, hedef göstererek, yaralayarak ve öldürerek kimse bir yere varamamıştır"

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Ekim 2024 Salı günü partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Sinan Ateş suikastıyla ilgili haber yapan gazetecilere yönelik, 'Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Dört soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız' demiştir. Bu konuşmayla Halk TV'de Kayda Geçsin programını yapan meslektaşlarımız Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Şule Aydın açıkça hedef gösterilmiş, tehdit edilmiştir. Siyasetçilerin görevinin gazetecileri tehdit etmek değil, can ve çalışma güvenliklerinin sağlamak olduğunu hatırlatıyoruz. Gazetecileri tehdit ederek, hedef göstererek, yaralayarak ve öldürerek kimse bir yere varamamıştır. Cinayetleri işleyenler gazeteciler değildir. AİHM ve AYM kararlarına göre basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelidir. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri sorumlu tutacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız. İktidara ve muhalefete basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için sağduyu çağrısında bulunmayı sürdürüyoruz. Gazetecilik suç değildir."