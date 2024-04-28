Üye Girişi
Haberler

TGB Üyeleri Filistin İçin ABD'deki Öğrencilere Destek Gösterisi Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, başkentte, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenledi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, 'Filistin davası, Türkiye davası' sloganı attı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, başkentte, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenledi.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Filistin davası, Türkiye davası" sloganı attı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, çok önemli bir direnişi ve halk hareketini selamlamak için toplandıklarını belirtti.

Çetin, "Emperyalist Amerika ve siyonist İsrail'e karşı, İsrail'in uyguladığı soykırımın en büyük destekçisi, sponsoru ABD'ye karşı bir uluslararası intifada başlamıştır. Bu intifada aynı 1988'de, 2000'lerin başında Filistin halkının başlattığı intifadalar gibi ilmek ilmek örülmektedir, üniversite üniversite, kampüs kampüs yayılmaktadır." dedi.

ABD ve İsrail'in tüm dünyayı kuşattıklarını zannettiğini söyleyen Çetin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınırlarında da askeri üsleriyle, kurmaya çalıştıkları terör devletçikleriyle bizi de kuşattıklarını sanıyorlar. Filistinlilerin teslim olabileceklerini zannediyorlardı. O küçücük Gazze şeridi dünyaya öğretti ki direnen milletler, mücadele eden milletler asla yenilmezler. Onların içinde yenilmez bir direnç gücü vardır. Bunun işaretlerini görüyoruz. ABD'deki bu protestolar basit olaylar değildir.

Üniversiteler artık bu soykırımı durdurmak için mücadele ve eylem alanlarımızdır. Bütün üniversite rektörlüklerine, bütün üniversite topluluklarına çağrı yapıyoruz, hepsiyle el ele olacağız, kol kola olacağız. Dünya çapında yükselen bu halk hareketinin Türkiye'deki sesi, Türkiye'deki bayrağı olacağız."

"Emperyalist ve siyonist düşmana karşı tek cephe tek yürek", "Özgür Filistin", "ABD ve İsrail'e karşı uluslararası intifadayı selamlıyoruz" yazılı döviz ve pankartları taşıyan grup, olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Gençlik Birliği Abd Büyükelçiliği Filistin Türkiye Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title