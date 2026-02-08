Haberler

ABD'de göçmenlik merkezinde solunum sıkıntısı çeken bebek için ilaçlara erişimin engellendiği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Texas eyaletinde göçmenlik merkezinde tutulan 18 aylık Amalia isimli bebeğin ciddi solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, tedavi sonrası aileye ilaç erişiminin engellendiği öne sürüldü. Tıbbi uzmanlar, bebeğin gözaltında tutulmasının ölüm riski oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin Texas eyaletinde göçmenlik merkezinde tutulan 18 aylık bebeğin, ciddi solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alındıktan sonra geri gönderildiği ve doktorlar tarafından reçete edilen ilaçlara ailesinin erişiminin engellendiği öne sürüldü.

NBC News kanalının haberine göre Amalia isimli bebek, anne ve babasıyla Texas'ın Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezinde tutulduğu sırada hastalandı.

Konuyla ilgili açılan davanın dilekçesinde aralık ayında El Paso'da göçmenlik ve muhafaza ekiplerince gözaltına alınmadan önce sağlık durumu iyi olan Amelia'nın, 18 Ocak'ta Kovid-19, zatürre ve ağır solunum rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Oksijen desteği dahil 10 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından Amalia'nın taburcu edildiği ve doktorların günlük nebülizatör tedavisi, ilaç ve besin takviyesi kullanılmasını önerdiği kaydedildi.

Bebeğin tıbben hala "kırılgan" olduğuna ilişkin uyarılara rağmen göçmenlik yetkililerinin Amalia'yı yeniden merkeze gönderdiği, görevli sağlık personelinin reçete edilen ilaçlara ve tıbbi ekipmanlara el koyduğu ileri sürüldü.

Tıbbi uzmanlar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede düzenli ilaç erişimi olmadan çocuğun gözaltı merkezinde tutulmasının "tıbbi çöküş ve ölüm açısından yüksek risk" oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Minnesota eyaletinden ICE ekipleri, 20 Ocak'ta baba ve oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmüştü.

Ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alması, ülkede tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak