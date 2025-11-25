Haberler

Texas'ta Kasırga: 100'den Fazla Ev Hasar Gördü, Binlerce Kişi Elektriksiz Kaldı

Güncelleme:
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen kasırgada 100'den fazla ev hasar gördü. Binlerce kişi elektriksiz kalırken, yetkililer bölgedeki gaz hatlarının hasar gördüğünü bildiriyor.

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan kasırga nedeniyle 100'den fazla ev hasar alırken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

CNN'in haberine göre yerel yetkililer, Harris County bölgesinde pazartesi günü meydana gelen kasırganın 100'den fazla eve zarar verdiğini belirtti.

Ciddi bir yaralanma ya da ölüm bildirilmeyen kasırga sonrası yetkililer, bölgede hasar gören gaz hatları olduğuna dair ihbarlar alındığını aktardı.

Öte yandan, ABD merkezli elektrik kuruluşu Center Point Energy, Houston bölgesinde ilk etapta yaklaşık 28 bin abonenin elektriksiz kaldığı, daha sonra aksaklıkların giderildiği ve bu sayının pazartesi itibarıyla 4 bin aboneye kadar düştüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
