ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selde 1 kişi öldü
ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı ani selde 1 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi kurtarıldı. Vali Abbott, arama kurtarma çalışmalarında 1300 personelin görev aldığını açıkladı.
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen ani selde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
ABC News'un haberine göre, Texas Valisi Greg Abbott, eyaletteki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlara ilişkin açıklamada bulundu.
Abbott, şiddetli yağışların yol açtığı ani selde ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Greg Abbott, 70'in üzerinde kişinin kurtarıldığını aktararak, arama kurtarma operasyonlarında yaklaşık 1300 personelin görev aldığını kaydetti.
Texas'ta 4 Temmuz 2025'te aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmış, 135 kişi hayatını kaybetmişti.