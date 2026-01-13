Haberler

ABD'de su borusunun patlaması nedeniyle 100 binden fazla kişi susuz kaldı

ABD'nin Texas eyaletinde ana su borusunun patlaması, El Paso kentinde su kesintisine neden oldu. Yetkililer, bölge halkının su ihtiyacını karşılamak için geçici dağıtım merkezleri kurdu.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde ana su borusunun patlaması, 100 binden fazla kişiye hizmet veren su şebekesinde kesintiye yol açtı.

Yetkililerin açıklamasına göre, yaklaşık 700 bin nüfuslu El Paso kentinde yaklaşık 90 santimetre kalınlığındaki ana su borusunun patlaması, bölgedeki 100 binden fazla sakini susuz bıraktı.

Yetkililer, söz konusu hasar tamir edilinceye kadar bölge halkının su ihtiyacını karşılamak için geçici dağıtım merkezleri kurarken, farklı kaynaklardan su temin edebilen vatandaşları "suyu kaynatmadan tüketmemeleri" konusunda uyardı.

Su şebekesindeki arıza nedeniyle bölgedeki bazı okullar da geçici süre kapatıldı.

Ana boru hattındaki arıza nedeniyle bölgedeki 15'ten fazla depoya su pompalanamadığı belirtilirken, boru hattındaki sorunun nedeni hakkında henüz yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

