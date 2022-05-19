Tesla'nın rekoru kırılacak: Bentley'in ilk tam elektrikli otomobili ortaya çıktı! - Haberler

İngiliz otomobil üreticisi Bentley, tamamen elektrikli bir motora sahip ilk otomobilini tanıttı. Fakat rakiplerinin aksine teknik özelliklerinden çok bilim kurgu filmlerinden çıkıp gelmiş gibi duran tasarımı ile gündem oldu.

1.400 beygirlik elektrikli Bentley rekabeti bir üst seviyeye çıkarıyor!

Bentley henüz yeni tam elektrikli otomobilinin adını açıklamadı. Fakat şirketin CEO'su Adrian Hallmark basına verdiği bir röportaj sırasında araca ait bazı teknik özellikleri paylaştı. Pek çok kişi tasarımına odaklanmış olsa da teknik özellik tarafında rakiplerini canını oldukça acıtacak gibi duruyor.

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Hallmark tarafından paylaşılan bazı bilgilere baktığımızda aracın 1.044 kilovat (1.400 beygir) gücünde olduğunu görüyoruz. Ayrıca 0-100 km/s hızlanması da yalnızca 1.5 saniye sürüyor. Bu, Tesla'nın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı fakat henüz piyasaya sürmediği Roadster 2 modelinin 1.9 saniyelik rekorunu epey geride bırakıyor.

Fakat Elon Musk'ın rekor olarak paylaştığı bu veri yalnızca seri üretim hattından çıkan araçlar için geçerli olduğunu belirtelim. Yani Bentley eğer bu aracı seri üretim ile değil de sipariş üzerine özel olarak üretmeyi düşünüyorsa Roadster rekorunu korumaya devam edecek.

Ancak seri üretime girmese bile bu yeni aracın yine de kendi alanında rekor kıracağını söyleyebiliriz. Çünkü şu anda Rimac isimli Hırvat şirketin Nevera modeli 0-100 km/s hızlanmasını 1.85 saniyede gerçekleştirdiği için bu rekorun sahibi. Yani her halükarda Bentley bu otomobili ile rakiplerinin canını yakacak.

Bununla birlikte aracın 2025 yılından sonra satışa çıkacağı öngürülüyor. Fakat şirketin CEO'sunun bazı endişeleri var. Her ne kadar rekor kıracak bir otomobil olsa da insanların 0-100 km/s hızlanmasından ziyade 50-110 km/s ve 50-240 km/s hızlanmasını daha çok sevdiğini ve öbür türlü midelerinin biraz bulanabildiğini dile getirdi.

Bu sebeple 0-100 km/s hızlanması 1.5 yerine 2.7 saniye olan bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yani piyasaya çıkacak birden fazla model veya pakete göre değişen seçenekler görebiliriz. Ayrıca fiyatının 250 bin Euro seviyesini aşacağı söyleniyor.

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