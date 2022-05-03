Tesla, Çin'deki Model 3 Performance Araçlarını Geri Çağırıyor - Haberler

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Tesla, Çin'deki Model 3 Performance Araçlarını Geri Çağırıyor

Xinhua - Güncel
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Tesla, Çin'deki Model 3 Performance Araçlarını Geri Çağırıyor

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yazılım hataları nedeniyle Çin'deki 14.684 aracı geri çağırdığını açıkladı.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yazılım hataları nedeniyle Çin'deki 14.684 aracı geri çağırdığını açıkladı. Çin'in üst düzey izleme kurumunun açıklamasına göre, geri çağırma 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen, 1.850'si ithal ve 12.834'ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarını kapsıyor. Etkilenen araçların merkezi göstergeleri, bir yazılım hatası nedeniyle Track moduna geçildiğinde hız birimi (km/s) olmadan yalnızca hız değerini gösteriyor, bu da çarpışma riskini artırarak potansiyel güvenlik tehditleri oluşturabiliyor. Tesla'nın Beijing ve Shanghai şubeleri, geri çağırılan araçlardaki yazılımı ücretsiz olarak güncelleme sözü verdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Amelia Hamlin, Mayıs, Pekin, Güncel, Haberler

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