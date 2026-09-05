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TESKİ'den 150 bin su sayacı yenileme hamlesi

TESKİ'den 150 bin su sayacı yenileme hamlesi
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve su kayıplarının azaltılması amacıyla il genelinde sayaç yenileme çalışması başlattı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve su kayıplarının azaltılması amacıyla il genelinde sayaç yenileme çalışması başlattı.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, 10 yıllık damga süresini dolduran su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesi planlanıyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar yaklaşık 150 bin su sayacının yenilenmesi hedefleniyor.

Sayaçların yenilenmesiyle su tüketiminin daha doğru ölçülmesi ve takibinin sağlanması, ölçüm kaynaklı kayıpların azaltılması amaçlanıyor.

TESKİ'nin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde su kaynaklarının verimli kullanılması ve su kayıplarıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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