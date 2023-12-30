Tescilli Havran mandalinasının hasadı devam ediyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tadı, çekirdeksiz olması ve ince kabuğuyla ilgi gören satsuma cinsi mandalinanın hasadı devam ediyor.

İlçede yaklaşık 250 bin mandalina ağacından yılda ortalama 400 bin ton ürün elde eden üreticiler, bunun yarısını yurt dışına gönderiyor.

Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili yapılan Havran mandalinasının üretildiği bahçelerde hasada devam eden üreticilere ve işçilere ziyarette bulundu.

Özderin ve Altay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan'la mandalina tarlasını ziyaret ederek, hasada katıldı.

Havran Kaymakamı Özderin, hasatla ilgili bilgi alarak, tüm üretici ve çiftçilere bereketli bir sezon olması dileğinde bulundu.