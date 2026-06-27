Karaman'da öğrencilere çevre eğitimi verildi
Karaman'da düzenlenen çevre farkındalık konferansları, 20 okulda 10 hafta süren eğitimlerle 5 bin öğrenciye ulaştı. Öğrencilere çevre temizliğinin önemi anlatıldı ve okul çevrelerinde temizlik yapıldı.
Karaman'da "Tertemiz Karaman Projesi" kapsamında düzenlenen çevre farkındalık konferansları tamamlandı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında il genelindeki 20 okulda 10 hafta boyunca eğitim verildi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere çevre temizliğini önemi anlatıldı, okul çevrelerindeki çöpler toplandı.
Proje kapsamında 5 bin öğrenciye eğitim verildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO