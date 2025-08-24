Ters Yönden Araç Kullanan Sürücü Gözaltına Alındı
Ankara-Niğde otoyolunda ters yönde seyir eden sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, sürücü hakkında idari işlem ve para cezası uyguladı.
Ankara Valiliği, Ankara- Niğde otoyolunda ters yönde araç kullanan sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ankara- Niğde otoyolunda Niğde istikametinde ters yönde araç kullanan sürücünün görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında idari işlem yapıldığı ve para cezası uygulandığı kaydedildi.
