Ters Yönde İlerleyen Sürücüye 11 Bin 434 Lira Ceza!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, ters yönde giden bir sürücüye 11 bin 434 lira ceza uygulandı. Emniyet güçleri, sürücünün ters yönde ilerlediğini tespit ederek ceza kesmek üzere durdurdu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ters istikamette ilerleyen sürücüye 11 bin 434 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat-Yerköy yolu D-200 kara yolu mevkisinde bir sürücünün ters yönde ilerlediğini tespit etti.

Ekip aracı tarafından ters yönde ilerlediği görüntüleri kaydedilen otomobilin sürücüsü polislerce durduruldu.

Sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 434 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
