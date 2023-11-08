Ters yönde ilerleyen ciple otomobilin çarpıştığı, anne ve bebeğinin öldüğü kaza kamerada (2)

ANNE İLE 3 AYLIK KIZININ CENAZELERİ, AYNI TABUTA KONDU

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ters yöne giren cip ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık Vetin El Said'in cenazeleri, aynı tabuta koyularak Barbaros Mahallesi Körfez Camisi'ne getirildi. Suriye uyruklu anne ile kızı için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cenazeler, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Gölcük ilçesinde oturan Suriyeli ailenin, Başiskele'ye akraba ziyaretine gittikleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada yaralanan 10 kişinin ise tedavileri sürüyor.