Terörün yerini huzura bıraktığı yaylalar şenlendi, besiciler yaylada çadır açmaya başladı

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber besiciler hayvanlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanıyor. Yeşile bürünen dağların yamaçlarında çadır açan çiftçiler, terörün yerini huzura bıraktığı yaylalara hayvanlarını çıkarmaya başladı.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Uludere ilçesindeki Avaspi Yaylasında çiftçiler baharın gelişiyle beraber kar eridikten sonra yaylaya çıkmaya başladı. Güvenlik kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzurun hakim olduğu yaylalara çıkan çiftçiler hayvanlarını 5 ay boyunca otlatmak için çadır açmaya başladı. Kış boyunca ahırda kalan keçi ve koyunlar çıkarılıp meraya salan çiftçiler yüksek rakımlı dağlarda çadır açmak için bir birine yardım ederek bir veya iki gün içerisinde çadırlarını tamamlamayı hedefliyor. Binlerce küçükbaş hayvanın yağmur ve soğuklardan etkilenmemesi için 100 metre kare genişliğinde ve 1 metre yükseklikte çadır açıp etrafını çitlerle çeviren çiftçiler 5 ay boyunca yaylada kalacaklarını söyledi. Çiftçilerden Ayhan Ürek "İlkbahar aylarında buraya geliyoruz. Çadır kuruyoruz. Buranın doğası çok güzel hep geliyoruz. İlçe merkezden 6 kilometre uzaklıktayız. Koyunlarımız şimdi ahırda yarın buraya getireceğiz. Kış aylarına kadar burada kalacağız. Yaylanın havası çok güzel suyu çok güzel" dedi.