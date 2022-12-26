TERÖR SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN DBP EŞ GENEL BAŞKANI İLE 14 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE Güncel Haberler DİYARBAKIR merkezli 9 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DİYARBAKIR merkezli 9 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Aralık'ta 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekipler, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binaları ile yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile S.G., H.A., B.E., R.O.G., R.A., H.E., E.Ü., Z.A., Z.İ., Ş.A., S.D., M.Ö., Ş.P. ve H.O. olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır Güncel Haberler

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