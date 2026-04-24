Haberler

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli operasyon kapsamında 8 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılardan biri serbest bırakılırken, 12'si adli kontrol tedbiri, 8'i ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, söz konusu talep doğrultusunda karar verdi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.

Öte yandan, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde de arama yapıldı. Buradaki 2 kişi de gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalama çalışmasının sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...