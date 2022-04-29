Terör Operasyonuyla Gözaltına Alınan Ş.D. Tutuklandı

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyonda polis tarafından gözaltına alınan Ş.D. adliyeye sevk edildi. Ş.D'nin İBB'de sosyal hizmetler uzmanı olduğu iddiaları üzerine belediyeden açıklama yapılmıştı. Açıklamada, Ş.D.'nin uluslararası bir proje kapsamında geçici olarak çalıştığı işe başlarken alınan adli sicil kaydının temiz olduğu, ayrıca daha önce de Aile ve Sosyal Bakanlığı'nda stajyer olarak çalıştığı belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçen çarşamba günü İBB'ye girişi sırasında gözaltına aldığı Ş.D.'nin sorgusunu tamamlandı. Hakkında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtilen Ş.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ş.D. tutuklandı.

İBB, ŞD ile belediyeyi ilişkilendiren haberler üzerine konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapmıştı. İBB yaptığı yazılı açıklamada, gözaltına alınan Ş.D.'nin Avrupa Birliği (AB) destekli sınırlı süreli bir projede çalışmasına rağmen istenilen adli sicil kaydının temiz olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin daha önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı kaydedildi.

"GÖZALTI İÇİN 8 GÜN BOYUNCA İBB BİNASINA GİRMESİ BEKLENMİŞTİR"

Yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verilmişti.

"Habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır.

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin emniyet güçlerince ilk araması, 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze gelinerek yapılmıştır. Söz konusu kişinin, ameliyat olacağı için idari izinli olduğu bilgisi emniyet güçlerine verilmiştir. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişi kendi adıyla 18 Nisan 2022 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne yatmış ve 20 Nisan 2022 günü taburcu olmuştur. 7 gün boyunca da kendi ikametgahında istirahat etmiştir.

Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmiş, adeta söz konusu kişinin, İBB binasına girmesi için beklemiştir. 27 Nisan 2022 (bugün) saat 10: 26'da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10: 31'de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."