Terminalde bir görevlinin hobi olarak beslediği tavşanlar gelen yolcuların ilgi odağı oldu Bu terminale gözü yaşlı gelenler gülümseyerek ayrılıyor Sivas'ta bir terminal görevlisi hobi olarak beslediği onlarca tavşanıyla yolcuları uğurluyor.

Terminalde bir görevlinin hobi olarak beslediği tavşanlar gelen yolcuların ilgi odağı oldu

Bu terminale gözü yaşlı gelenler gülümseyerek ayrılıyor

SİVAS - Sivas'ta bir terminal görevlisi hobi olarak beslediği onlarca tavşanıyla yolcuları uğurluyor.

Sivas Şarkışla İlçe terminalinde yazıhane işletmecisi Hayati Özver beslediği tavşanlarla dikkat çekiyor. Terminalin bahçesinde oluşturduğu çalılık alanda bir çift tavşanla başlayan hobi, tavşanların üremesiyle onlarcasına dönüştü. Yaklaşık 100 sevimli tavşanı barındıran terminale şehir dışı seyahat etmek için gelen vatandaşlar, tavşanları görünce fotoğraf çekinmek için telefonlarına sarılıyor. Ticari olarak satış yapmayan Özver, kendisinden tavşan isteyen vatandaşlardan bakabileceklerine inandıklarının ise isteğini geri çevirmeyerek ücretsiz olarak sahiplendiriyor.

"Sanki hayvanat bahçesi gibi burada saatlerce zaman geçiriyorlar"

Hayati Özver, terminale gelen vatandaşların tavşanlarla saatlerce zaman geçirdiğini belirterek, "Hayvan sevgisi bize babadan deden kalma bir alışkanlık. Bir arkadaşın tavsiyesiyle 3-4 tane tavşan geçti elimize ve buraya koyduk. Kedi veya köpek saldırılarını önlemek için de buraya çalılarla kapattık. Tavşanlar burada yavrulayınca baya çoğaldı ve vatandaştan da iyi bir tepki aldık. Özellikle uzun yoldan gelip otobüsten inen öğrenciler, kadınlar gelip bizlere iyi tepkiler verince biz daha çok heveslendik bu işe. Burada çalışan memurlar, Şarkışla'nın kendi halkı çocuklarını falan getiriyor sanki hayvanat bahçesi gibi burada saatlerce zaman geçiriyorlar. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alınca bizlerin de hoşuna gitti, kendi çabalarımızla bu kadar yapabildik. Sabahları gelirken marketlerden yeşillik alıp geliyoruz zaten burası da yeşillik alan burada da yayılıyorlar" dedi.

"Ticaretini yapmıyoruz"

Özver, tavşanların ticaretini yapmadığını belirterek, "Bize malzeme veren Kahramanmaraşlı bir arkadaş evdeki depremzedeler için bizden yavru istedi, onlara yavru tavşan verdim. Biz bu hayvanların ticaretini yapmıyoruz, bakabileceğine inandığımız insanlara veriyoruz. Alıp tavşanları evine götürüp bakamayan vatandaşlar da geri getiriyor buraya bırakıyoruz. Burayı biz kendi imkanlarımızla yaptık ama belediyenin destekleriyle daha bakımlı bir yer yapabiliriz. Burada yaklaşık 100 tane tavşan var. Sabah yeşillik getirdiğimiz zaman burası tamamen tavşan oluyor. Terminaldeki vedalaşmalar bu tavşanlar sayesinde kolaylaşıyor" diye konuştu.