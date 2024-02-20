Terme Kaymakamı Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti
Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kursiyerlere başarılar diledi.
Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Maytalman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Münir Yüksel'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Merkezdeki kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Maytalman, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.
Maytalman'ın ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de eşlik etti.