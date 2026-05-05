Terme'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Terme ilçesinde Muratlı Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılışına, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alper Yıldız, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Kul, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kul, bilimsel üretimin ve araştırmanın önemine dikkati çekerek, öğrencilerin hazırladığı projelerin geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Başkan Kul, "Bugün Muratlı Ortaokulumuzda pırıl pırıl gençlerimizin azmine ve zekasına bir kez daha şahitlik ettik. Öğrencilerimizin yoğun bir emek ve merakla hazırladığı, her biri birbirinden kıymetli projelerini incelerken büyük bir gurur duyduk. Bilimle büyüyen, araştıran ve üreten bir gençlik, ülkemizin en büyük sermayesidir. Bu fuarlar, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesi ve özgüven kazanması açısından hayati bir önem taşıyor." diye konuştu.

Projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kul, eğitimin her kademesine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
