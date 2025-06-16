Terme'de Temiz Mahalle Hareketi ile Çevre Temizliği Yapıldı

Terme'de Temiz Mahalle Hareketi ile Çevre Temizliği Yapıldı
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Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kent Konseyi'nin başlattığı 'Temiz Mahalle Hareketi' projesi kapsamında Elmalık Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinleri ve belediye ekipleri birlikte temizlik yaptı.

Samsun'un Terme ilçesinde Terme Kent Konseyi'nin başlattığı "Temiz Mahalle Hareketi" projesi doğrultusunda Elmalık Mahallesi'nde Terme Belediyesi ekipleri, Terme Kent Konseyi üyeleri ve mahalle sakinleri, çevre temizliği yaptı.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle yürütülen etkinlikte, ilçeye bağlı Elmalık Mahallesi'ndeki park, cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı.

Etkinliğe, Terme Kent Konseyi Dilek Aydın, Elmalık Mahallesi Muhtarı Hakan Belen ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Program kapsamında Terme Kent Konseyi üyelerince çevre bilinci oluşturmak amacıyla mahalleliye bilgilendirme yapıldı.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, temiz çevre bilincinin tüm ilçede yaygınlaştırılarak güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elmalık Mahallesi Muhtarı Hakan Belen de amaçlarının mahallede farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan 66 yaşındaki mahalle sakini Ayşe Var ise, "Mahallemizi temiz tutmalıyız. Bugün etkinliğe hep beraber katıldık. Mahallemizi temizleyerek, çöpünü topladık. Bütün ekiplerle birlikte Babalar Günü'nde temizlik yaptık. Mahallemizi temiz tutalım ve yerlere çöp atmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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