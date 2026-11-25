Terme'de kadına yönelik şiddetle mücadelede emniyet ve jandarma halkı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Terme'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda emniyet ve jandarma personeli kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattı. Ardından ekipler Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara broşür dağıttı.
Terme'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık programı düzenlendi.
Terme Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ortak bilgilendirme sunumu yapıldı.
Programa, Kaymakam Can Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Tayfun Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Yücel Memiş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Programın ardından ekiplerce Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.