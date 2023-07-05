Terme'de Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Tanıtım Tırı İlgiyle Karşılandı

Samsun'un Terme ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerinin tanıtıldığı tır ilgiyle karşılandı.

Jandarma Genel Komutanlığının özel eğitimli personeli ve donanımları hakkında bilgilendirme gezileri düzenleyen tır, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konumlandı.

Tırdaki JÖH ve JÖAK birimlerinin görevleri, eğitim süreçleri, kullanılan özel teçhizat ve araç gereçler hakkında detaylı bilgi verildi. Tırda görevli personel, ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Tanıtım tırının Terme'ye gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren ilçe sakini Kenan Baş, "Tanıtım tırının Terme'de olması tabii ki güzel. İnsanların en azından devlete ve jandarma kuruluşuna buradan alışveriş yaparak katkıda bulunmaları tabii ki güzel bir şey. İnsanlarımız, devletimiz ve jandarma teşkilatımız için iyi. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Tanıtım tırı Terme'de iki gün daha ziyaretçilere açık olacak.