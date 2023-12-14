Terme'de hırsızlık yapan şüpheliler kredi kartlarıyla yakalandı

SAMSUN'un Terme ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evden çaldıkları kredi kartlarıyla alışveriş yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Terme ilçesinde iddiaya göre, A.Ç.'nin evine giren hırsızlar, kredi kartları ve 50 kilogram fındığı çaldı. Ardından da evin önündeki otomobilinin 2 lastiği ve aküsünü alıp kaçtı. Sabah uyandığında soyulduğunu farkeden A.Ç., Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, A.Ç.'nin kredi kartlarından alışveriş yapıldığını tespit etti.

Alışveriş yapılan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.A., E.Ş. ve Y.E.A. isimli hırsızlar olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada ise bulunan kredi kartları ve 2 adet otomobil lastiği sahibine teslim edildi. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.