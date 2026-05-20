Samsun'da dereye düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Terme ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen 1 yaşındaki A.A.H., sağlık ekiplerince kurtarılarak önce Terme Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi.
Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde 1 yaşındaki A.A.H. dengesini kaybederek dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağılık durumu kötü olan küçük çocuk, talep edilen ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı