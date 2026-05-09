Terme Belediye Başkanı Kul'dan Anneler Günü mesajı

Güncelleme:
Başkan Şenol Kul, Anneler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında anneliğin yalnızca birey yetiştirmek değil, toplum ve gelecek inşa etmek olduğunu vurguladı. Annelerin hayat boyu süren rehberliğine dikkat çekerek, onların toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Anneler Günü mesajı yayımladı.

Başkan Kul mesajında, annelik makamının sadece bir bireyi dünyaya getirmek değil, bir toplumu ve geleceği inşa etmek olduğunu belirtti.

Annelerin hayat boyu süren rehberliğine dikkati çeken Kul, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatta karşılık beklemeyen tek sevginin, sonsuz merhametin ve koşulsuz korumanın adı anneliktir. Annelerimiz, bizleri hayata hazırlayan ilk öğretmenimiz, her türlü zorlukta sığındığımız en güvenli limanımızdır. Doğduğumuz andan itibaren hem koruyucumuz hem de yol göstericimiz olan annelerimiz, hayat yolculuğumuzda bizlere yön veren birer kutup yıldızıdır."

Toplumun temel taşı olan ailenin huzur adasına dönüşmesinde annelerin büyük sorumluluk üstlendiğini belirten Kul, "Bir anne yalnızca evladını büyütmez; sabrıyla toplumu, merhametiyle geleceği inşa eder. Yuvasını büyük bir özveriyle ayakta tutan, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetişmesi için ömrünü vakfeden annelerimiz, başımızın tacı ve en kıymetli emanetimizdir. Onların duası yolumuzu aydınlatırken, sevgisi gönlümüzü güzelleştirir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
