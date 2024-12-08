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Terme Belediye Başkanı Kul, Almanya'daki CEMR Toplantısına Katılacak

Terme Belediye Başkanı Kul, Almanya'daki CEMR Toplantısına Katılacak
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından Karlsruhe-Almanya'da düzenlenecek uluslararası toplantıya katılmak üzere davet edildi. Kul, Türk yerel yönetimlerini temsil ederek önemli konuları ele alacak.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe- Almanya'da düzenlenecek uluslararası toplantıya katılacağı bildirildi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kul, Türkiye'den yerel yönetim temsilcisi olarak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'ne tekrar davet edildi.

Kul, 9-10 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak konsey toplantısına katılmak üzere Almanya'nın Karlsruhe şehrine gitti.

Toplantıda ulaşım, toplu taşımada dijitalleşme, akıllı ulaşım çözümleri, sosyal kapsayıcılık gibi konular işlenecek. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe-Almanya'da düzenlenecek uluslararası toplantıda yer alacak Türkiye heyetinde 2'si büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 7 belediye başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri bulunacak.

Belediye Başkanı Kul, söz konusu temsilin önemine dikkati çekerek, "Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzere seçilen bir belediye başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Toplantıya tekrar davet edilmemden dolayı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine teşekkür ediyorum. Yerel yönetimleri ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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