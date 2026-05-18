Haberler

Terme Belediye Başkanı Kul, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

Terme Belediye Başkanı Kul, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katılarak sürdürülebilir kentleşme ve insan odaklı kalkınma konularında temaslarda bulundu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ve Azerbaycan hükümeti ortaklığında düzenlenen forumda sürdürülebilir kentleşme, konut krizi, iklim direnci ve şehirlerin geleceği gibi konular ele alınıyor.

Açılış töreninde konuşan Kul, yerel yönetimlerin yalnızca fiziki hizmet üreten yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal güveni inşa eden kurumlar olduğunu belirtti.

Kul, dünyanın geleceğinin yalnızca başkentlerde değil mahallelerde de şekillendiğini vurgulayarak, insanı merkeze almayan hiçbir kalkınma modelinin kalıcı olmayacağını ifade etti.

Forumdaki temaslarını değerlendiren Kul, Bakü'de ele alınan insan odaklı kalkınma yaklaşımlarının Terme'de hayata geçirilecek projelere rehberlik edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak

Merakla beklenen yasadan ilk bilgiler! PKK'lıların eli kolu bağlanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar