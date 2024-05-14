Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Matematik Semineri
Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Matematik Ne İşe Yarar?' konulu seminerde, matematiğin günlük hayatta ve mesleklerde nasıl kullanıldığına dair bilgi verildi. Seminere katılım sağlayanlara teşekkür edildi ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olan öğrenciye hediye verildi.
Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Matematik Ne İşe Yarar?" konulu seminer düzenlendi.
Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, matematiğin günlük hayatta ve mesleklerde nasıl kullanıldığına dair öğrencilere bilgi verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, seminere katılım sağlayanlara teşekkür etti.
Köse, ayrıca Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olan lisenin öğrencisi Eren Savaş'a hediye verdi.