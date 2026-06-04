Vadiye düşen motosikletin sürücünü AFAD ekibi kurtardı

YALOVA'nın Termal ilçesinde motosikletiyle düştüğü 30 metre derinliğindeki vadide yaralanan Ş.B. (26), AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gündüz saatlerinde Termal ilçesi Sudüşen Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Ş.B. (26), doğa gezisine çıktığı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu 30 metre derinliğindeki vadiye düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmasında Ş.B., vadi içerisinde yaralı halde bulundu. Halat sistemiyle güvenli alana çıkarılan yaralı, burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı