Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ın yargılandığı dava 15 Ocak 2027'ye ertelendi

Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Eskişehir 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ataç ve N.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık H.K. ise bu duruşmada yer almadı.

Şikayetçi şirketin yetkilileri Esra Bor ve Erdem Büyük de duruşmada hazır bulundu.

Tarafları dinleyen hakim, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2027'ye erteledi.

Tepebaşı Belediyesi ekiplerince çardak türü yapısı yıkılan işletmenin sahibi Erdem Büyük'ün avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımla ve yıkımı yapılmayan diğer yerlerle ilgili şikayette bulunduklarını söyledi.

Adalete güvendiğini anlatan Gücüyener, şöyle konuştu:

"Duruşmaya geldiğimizde gördük ki Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yapılanlardan haberi yok. Yardımcılarının haberi yok. Müdürlere bakıyorsunuz, haberleri yok. Adeta iş makineleri, belediyenin iş makineleri gelmiş, kendi kendilerine yıkım yapmış. Bizim burada gördüğümüz, herkes sorumluluk almaktan kaçınıyor. Öncelikle kamu görevlilerinin kendi belediyelerinde olanlarla ilgili sorumluluk almasını istiyoruz. Onun dışında da adalete güvenimiz tam. Bu uygulamalarla ilgili gereken yargı kararlarının çıkacağına inanıyoruz."

Şirket yetkilisi Esra Bor ise 2020 yılında tüm birikimini kullanarak çok büyük emek ve özveriyle Eskişehir'e değer katmak için açtığı işletmenin Tepebaşı Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu iddiasıyla usulsüz bir şekilde yıkıldığını savundu.

Yıkımın hukuka aykırı olduğunu iddia eden Bor, şunları kaydetti:

"Bu durum İdare Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla da zaten tespit edildi. Aradığımız şey aslında bizim bir ayrıcalık değil, aksine tamamen bir eşitlik ilkesi peşindeyiz. Eskişehir'de benzer durumlarda yüzlerce yer varken işletmemiz hakkında kesinleşmiş karar olmamasına rağmen bizim işletmemizi önceliklendirerek kişisel kin güderek yıktılar maalesef. Bizim sadece tek isteğimiz eşitlik, adalet ve tüm girişimcilerin, tüm vatandaşın hukuk karşısında eşit olarak kalmasıdır. Biz adalet istiyoruz."

İddianameden

Tepebaşı Belediyesi sorumluları ve yetkilileri hakkında, 2022-2023 yıllarında ilçede gıda ve turizm alanında faaliyet gösteren bir işletmenin inşa ettiği çardak türü yapının ruhsatsız olması nedeniyle alınan yıkım kararının, kişisel husumetten kaynaklandığı ve bölgede bulunan benzer işletmelere uygulanmadığı iddiasıyla Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen karara aykırı hareket edilerek yıkımın gerçekleştiği yönündeki şikayet üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Tepebaşı Belediyesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Tepebaşı Belediye Encümenince verilen yıkım kararının, hukuka uygun bulunmadığından iptaline karar verilmesi sebebiyle belediyenin mahkeme süreci sonuçlanmadan yıkım işlemi gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Yasal mevzuatın söz konusu işletmeye uygulandığı halde benzer işletmelere uygulanmadığı gerekçe gösterilen iddianamede, Ataç, N.Ç. ve H.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA