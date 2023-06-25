Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Melih Savaş Yaşam Köyü ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri ile bayramlaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla Melih Savaş Yaşam Köyü ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Melih Savaş Yaşam Köyü ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Başkan Ataç, özel günlerde vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer Konuk Evi'ndeki ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ndeki sakinlerini ve personeli ziyaret eden Başkan Ataç, vatandaşların bayramını kutladı.

İlk olarak Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelli Montaj Atölyesi öğrencileri ve Yaşam Köyü'nde bulunan personelle bir araya gelen Ataç, şunları söyledi:

"Sizlere sağlıklı, mutlu, iyi bayramlar diliyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediyemizin birçok yönde çalışmaları olduğu için çok farklı bir belediyecilik yapıyoruz. Bu konuda iyi yapılan işler ve vatandaşların memnuniyeti çok önemli. Bölgemizde insanların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi ancak bizim çalışmalarımızla gerçekleşir. O nedenle hem çalışalım hem sevgi dağıtalım."

Başkan Ataç, Montaj Atölyesi, Aşağısöğütönü ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'ndeki öğrenciler de bayramlaştı.

Ardından Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ndeki sakinlerle bir araya gelen Başkan Ataç, deneyimli vatandaşların bayramını kutlayarak şöyle konuştu:

"Sizlere hizmet, duaların en büyüğü. Sizlerle burayı paylaşmaktan dolayı son derece memnunuz. Sizlerin burada mutlu ve memnun olmanız hepimizin yüz akıdır. Diliyorum önümüzdeki günlerde, aylarda sağlık içinde hep beraber bu güzel mekanın tadını çıkartalım. İyi ki böyle işler yapmışız. Bunlar bizim yüreğimizi serinletiyor. Sizlerle olmak bizleri mutlu ediyor."

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ndeki bayramlaşma programına katılan İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, hazırladıkları bayram tebrik notlarını Başkan Ataç'a ve deneyimli vatandaşlara verdi.