SMA'lı Teoman bebek ilacına kavuştu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 6 aylık Teoman Çiftçi'nin Almanya'da kök hücre tedavisine başlandı. Oğlu Teoman'ın ilacını aldığını belirten Yağmur Çiftçi, "Aile olarak çok mutluyuz. Teoman artık iyileşmeye başlayacak" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinde SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 avro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta yüzde 100'e ulaştı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından Teoman bebek ve ailesi, 27 Ocak'ta kök hücre tedavisi için Almanya'ya gitti. Yapılan kan testlerinden sonra Teoman bebeğe özel bir hastanede şırınganın içerisine yerleştirilen Zolgensma ilacı, dün damar yolundan makineyle enjekte edildi. Teoman bebeğin Almanya'daki tedavisi 6 ay boyunca devam edecek.

'DARISI SMA'LI DİĞER ÇOCUKLARIN BAŞINA'

Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi, oğlu iyileşeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim. Teoman ilacını aldı. Bu bütün ilaç bekleyen çocuklarımıza umut olsun. Bunu herkes görsün. Biz çok zor zamanlar yaşadık ama asla pes etmedik. O yüzden kimse mücadeleyi bırakmasın. Darısı SMA'lı diğer çocukların başına" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),