Tennessee'deki Mühimmat Tesisindeki Patlamada 19 Kayıp

Güncelleme:
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir mühimmat tesisinde meydana gelen büyük patlamada 19 kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Yetkililer, yürütülen arama çalışmaları sonucunda sağ kurtulan kimseye ulaşamadıklarını açıkladı.

Humphreys İlçe Şerifi Chris Davis, dün Tennessee eyaletindeki mühimmat tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Davis, patlamanın meydana geldiği zamandan bu yana yaklaşık 300 kişinin olay yerinde "çok hassas ve sistemli" arama gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu tesisin neredeyse her bir santimetrekaresini 300'den fazla kişi aradı ve şu ana kadar sağ kurtulan bulamadık." dedi.

Dünden beri 19 kişinin kayıp olduğu konusunda başvuru yapıldığını söyleyen Davis, ancak tesiste başkalarının olup olmadığını bilmediklerini ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Eyaletin Hickman County bölgesindeki Doğru Enerji Sistemleri adlı mühimmat tesisinde dün sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana gelmişti.

Parçaların 800 metre uzağa fırladığı, yaklaşık 24 kilometre uzaktan hissedilen patlamadan sonra 19 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
