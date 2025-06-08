Tennessee'de Uçak Düştü: Çok Sayıda Yaralı

Tennessee'de Uçak Düştü: Çok Sayıda Yaralı
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ABD'nin Tennessee eyaletinde düşen uçakta yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Uçak, paraşütle atlamak üzere yola çıkmışken ağaçlara çarparak düştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

- ABD'nin Tennessee eyaletinde uçak düştü: Çok sayıda yaralı

TENNESSEE - ABD'nin Tennessee eyaletinde içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü. Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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