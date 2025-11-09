Tennessee'de Tıbbi Helikopter Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir tıbbi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel